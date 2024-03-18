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Обладатель «Оскара» за «Король говорит!» умер на рыбалке

В Новой Зеландии умер оскароносный сценарист и продюсер Дэвид Сайдлер

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David Seidler/Getty Images

В Новой Зеландии умер британо-американский оскароносный сценарист и продюсер Дэвид Сайдлер. Об этом сообщает Deadline.

По словам представителя Сайдлера, 86-летний сценарист умер во время рыбалки. Причина смерти и ее обстоятельства пока неизвестны.

Сайдлер получил кинопремии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за картину о британском короле Георге VI «Король говорит!», вышедшую в 2010 году.

Также Дэвид Сайдлер писал сценарии для сериалов «Главная больница», «Другой мир» и «Дни нашей жизни», фильмов «Танцующие в темноте», «Золотая лихорадка», «Король и я» и других.

Сайдлер родился в 1937 году в Лондоне, его семья переехала в США после начала Второй мировой войны. Родственники Сайдлера, оставшиеся в Европе, погибли в результате Холокоста.

Накануне в Москве умер актер Александр Ширвиндт.

Ранее стало известно о наследстве Ширвиндта.

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