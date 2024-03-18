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«Мой друг-мастер»: Юрий Гальцев вспомнил, как Ширвиндт помог ему в профессии

Юморист Гальцев признался, что Ширвиндт первым поддержал его на премии комиков

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Телеграм-канал Юрий Гальцев | Канал

Юморист Юрий Гальцев в своем Telegram-канале вспомнил, как Александр Ширвиндт первым поддержал его на премии комиков.

«Ширвиндт не мог просто пройти мимо и не проявить свою поддержку. Он первым решил отдать свой голос в пользу меня. А бесчисленное количество выступлений на общих концертах, участие в конкурсах, в ответ всегда — огромные слова благодарности от такого профессионала», — рассказал Гальцев.

Он назвал актера своим «другом-мастером» и отметил, что всегда невероятно гордился дружбой со столь профессиональным артистом. Гальцев заверил, что коллега по сцене навсегда останется в его памяти.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет.

Ширвиндт известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В разные годы служил в Театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной. С 1970 года состоял в труппе Театра сатиры, который возглавил в качестве художественного руководителя в 2000 году. В 2021 году занял пост президента театра.

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