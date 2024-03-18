Пластический хирург рассказал Собчак, платила ли ему Боня за операцию

Пластический хирург Чиа Чи Као в интервью Ксении Собчак рассказал, что блогер Виктория Боня выплатила полную стоимость операции.

«Мы не сотрудничали ради рекламы. Виктория оплатила полную стоимость операции. Да, я использовал видео ее операции и опубликовал его на своей странице в соцсети, потому что она разрешила мне это сделать. Мне писали самые разные комментарии, но у меня нет финансовых отношений с блогерами», — пояснил Чи Као.

По словам медика, после Бони его услугами действительно заинтересовалось немало россиян, однако Чи Као отмечает, что у него и до этого были клиенты из других стран. Пластический хирург рад, что все больше людей осознает возможности этой отрасли медицины. По словам врача, он и его коллеги могут значительно омолаживать людей и изменять дефекты и несовершенства практически не оставляя шрамов на теле.

«Мы можем делать операции без крупных разрезов, можем ощутимо омолаживать женщин, делать их красивее без больших кровопотерь и масштабных операций, от которых остаются серьезные шрамы. Очень рад, что Виктория хорошо справилась с реабилитацией», — резюмировал Чи Као.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику. Виктория Боня обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее Боня назвала роды божественным процессом.