Ивлеева пошутила о «голой» вечеринке на выборах президента: «Та самая дверь»

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева сообщила в Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России.

Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка, пошутив про свою «голую» вечеринку.

«Та самая дверь», — написала блогерша.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

После скандала Филипп Киркоров опубликовал ролик, в котором он извиняется за участие в мероприятии. Тогда он заявил, что «зашел не в ту дверь». Артист подчеркнул, что никогда не пытался «усидеть на двух стульях» — он пояснил свои слова тем, что не уезжал из России и не предавал страну.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты тоже извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Лолита раскрыла, поедет ли в Донбасс после «голой» вечеринки.