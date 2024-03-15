Продюсер объяснил романтический ход Киркорова в адрес Бузовой

Продюсер Павел Рудченко объяснил романтический ход певца Филиппа Киркорова адрес певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Продюсера цитирует News.ru.

По мнению Рудченко, Киркоров хотел создать лирический инфоповод, чтобы сохранить свой романтический образ после «голой» вечеринки блогерши Анатасии Ивлеевой.

«Чтобы отношение к себе, опять же, поменять, какое оно было. От него всегда веяло романтикой, он пытается играть на этой же волне», — считает он.

Рудченко также указал на то, что ради этого же Киркоров высказывает наигранные претензии к экс-избраннику Бузовой — блогеру Давиду (Даве) Манукяну.

«Ему нравится находится в этом образе, нежели в образе строго отчитывающимся перед гражданами, в котором недавно находился и перед некоторыми находится», — уверен продюсер.

Киркоров накануне заявил, что женился бы на Ольге Бузовой. Он опустился перед коллегой на колени в шоу «Это нормально?».

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