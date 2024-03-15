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Названы претенденты на «Оскар-2025»

Variety: на «Оскар» в 2025 году смогут претендовать Леди Гага и Зендея

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Warner Bros. Pictures

На «Оскар-2025» будут претендовать фильмы «Дюна: часть вторая» и «Виды доброты», считают журналисты. Список, составленный критиками, опубликовал журнал Variety.

В 2025 году за звание лучшей картины, скорее всего, будут бороться: фильм «Блиц» Стива МакКуина о жизни лондонцев во время бомбардировок Второй мировой войны, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса о современной Америке, мультфильм «Дикий робот», фантастический эпос Дени Вильнева «Дюна: часть вторая», апокалиптический мюзикл «Конец» Джошуа Оппенгеймера, триллер о Ватикане «Конклав» Эдварда Бергера, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы о Нью-Йорке будущего, «Парни из Никелевой академии» РаМелла Росса об исправительной школе, «Птица» Андреа Арнольд, «Уроки игры на пианино» Малкольма Вашингтона.

За статуэтку в номинации «Лучший режиссер», считает издание, поборются Андреа Арнольд, Дени Вильнев, Стив МакКуин, Джошуа Оппенгеймер и Фрэнсис Форд Коппола.

Лучшим актером 2024 года могут стать Рэйф Файнс за «Конклав», Джон Дэвид Вашингтон за «Уроки игры на пианино», Эндрю Гарфилд за комедию «Мы живем во времени» и Колман Доминго за тюремную драму «Синг Синг».

Лучшей актрисой могут назвать Леди Гагу (за фильм «Джокер: безумие на двоих»), Зендея (за фильм Луки Гуаданьино «Претенденты»), Сирша Ронан (за фильм «Выгон»), Флоренс Пью («Мы живем во времени») и Марианна Жан-Батист («Суровые истины»).

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