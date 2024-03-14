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Федор Бондарчук вспомнил, чем его зацепила Рената Литвинова

Режиссер Федор Бондарчук заявил, что считал Ренату Литвинову богиней кино

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Федор Бондарчук вспомнил, что его первой «девушкой и женщиной» была постановщица и актриса Рената Литвинова. Его слова передает PROZVEZD.

«Когда я увидел эту богиню в белых перчатках… Да, она копила стипендию и покупала на нее белоснежные перчаточки, что раньше носили барабанщики пионеротряда, и создавала образ девушки из 1960-х, советского неореализма. И вот так приходила в наш институт», — рассказал режиссер.

По словам Бондарчука, Литвинова, уже будучи студенткой, проявляла свою яркую индивидуальность, чем зацепила его «до глубины души».

«Я на нее смотрел, на этот образ женщины в кино, новый образ для конца 1980-х, для начала перестройки, и понимал: время — вперед, вот она — жизнь!» — заявил Бондарчук.

В 2019 году Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, с которой начал встречаться еще в 2015 году. В 2021 году у них родился сын Иван.

До брака с артисткой Бондарчук был женат на модели Светлане Рудской. В их союзе появились на свет двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

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