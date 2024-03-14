Звезда Disney раздала презервативы на концерте

Певица и актриса, звезда сериала канала Disney+ «Классный мюзикл» Оливия Родриго раздала поклонникам презервативы и таблетки для экстренной контрацепции после концерта в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Об этом сообщает издание People.

В 2022 году в Миссури в результате решения Верховного суда США запретили аборты, даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Аборт в этом и нескольких других штатах возможен только при угрозе жизни беременной.

21-летняя Родриго регулярно поддерживает репродуктивные права женщин. Кроме того, часть доходов от своего гастрольного тура Guts World Tour она направит в национальные фонды, занимающиеся абортами и репродуктивным здоровьем.

Накануне в Петрозаводске все частные клиники отказали женщине в проведении медикаментозного аборта.

Когда местной жительнице понадобился медикаментозный аборт, она стала обзванивать все городские клиники. Однако женщина так и не смогла найти место, в котором бы согласились на проведение этой популярной процедуры. Во всех частных клиниках она получила отказ.

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