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Клава Кока прокомментировала скандал вокруг Аллы Пугачевой

Певица Клава Кока заявила, что не понимает Аллу Пугачеву

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Певица Клава Кока прокомментировала скандал вокруг народной артистки России Аллы Пугачевой, которая недавно поссорилась с шансонье Стасом Михайловым. Коку цитирует kp.ru.

Михайлов жестко высказался об уехавших музыкантах, а Пугачева ответила ему, что нормальные люди в Россию не вернутся.

«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», — призналась Клава Кока.

Она также отметила, что считает неправильными высказывания Пугачевой, однако не берется судить артистку, мотивации которой не понимает.

«Возможно, у них какие-то другие взгляды. Я так не делаю, потому что я так не считаю», — заключила она.

Накануне Клава Кока порадовалась, что джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии прошел в финал проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», и вспомнила, как сама пела в коллективе.

«Я пела в этом хоре с пяти лет до того момента, как уехала в Москву, то есть лет до 13-14. Прошла в этом хоре и младшую группу, и среднюю и успела погастролировать с концертным составом», — рассказала исполнительница.

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