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Ксения Бородина призналась, что не смогла бы встречаться с мужчиной без подарков

Блогер Ксения Бородина осудила женщин, которым мужчины не дарят подарки

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) упрекнула женщин, которые встречаются с мужчинами без подарков.

«Что это за мужики, которые вам не дарят подарки. У меня разные мужчины были, разный достаток, но всегда у меня было такое отношение к себе, что если человек не дарит подарки, то я не знаю, как к самой себе после этого относиться», — заявила Бородина.

При этом телеведущая выразила мысль, что если женщина состоит в отношениях с мужчиной, который не считает нужным дарить подарки, то она сама не нуждается в подобном проявлении внимания. В качестве примера Бородина вспомнила историю своей поклонницы, которая жаловалась, что 12 лет состоит в браке с мужем, который не дарит ей даже цветов.

«Мне кажется, это вы не считаете нужным, чтобы вам дарили цветы, потому что в первую очередь это ваше отношение к себе. Это вы это разрешили и позволили. Я вообще не понимаю, как можно вступать в отношения с мужчиной, который не дарит подарки», — резюмировала телеведущая.

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