Выпуск «Маски» перенесли из-за выборов президента России

Телеканал НТВ перенес воскресный выпуск шоу «Маска» из-за трансляции подведения итогов выборов на пост президента России. Об этом сообщается на сайте телеканала.

17 марта выпуск развлекательного вокального шоу будет перенесен на 22:00, при этом на следующей неделе «Маска» выйдет по расписанию.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ. В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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