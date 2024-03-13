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Премия МУЗ-ТВ возвращается вместе с Лолитой

Певица Лолита станет ведущей премии МУЗ-ТВ после двухлетнего перерыва

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская станет ведущей премии МУЗ-ТВ, которая возвращается после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает Voice.

«Два с половиной месяца без работы... Я очень польщена. Вообще, последние два с половиной месяца я работаю за еду, вот и здесь меня угощают. Буду заниматься сценречью. Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна», — пошутила артистка на пресс-завтраке, который прошел 13 марта.

Мероприятие состоится 14 июня на «ЦСКА Арене». Вместе с Милявской руководить музыкальной премией будут Владимир Маркони, Лера Кудрявцев и Клава Кока. В последний раз премия МУЗ-ТВ проводилась в 2021 году, признав лучшим певцом России Артура Пирожкова, а певицей — Zivert.

Недавно стало известно, что Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка появилась на публике в черном свитере с открытыми плечами, золотых серьгах и очках для зрения в черно-красной оправе. На светское мероприятие певица пришла с новой прической.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее сообщалось, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва.

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