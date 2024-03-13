Ксения Бородина осудила экстремальные способы похудения

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не поддерживает экстремальные способы похудения.

Бородина отметила, что часто видит рекламу препаратов для якобы похудения, но на деле они являются лекарствами от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая призвала женщин не худеть таким способом, так как это может негативно сказаться на здоровье.

«Я просто в шоке. Девочки, милые, есть спорт, правильное питание, неужели ваше здоровье вам не дорого? Неужели вы не переживаете, что последствия будут хреновые?» — подчеркнула телеведущая.

Бородина предложила более безопасные и эффективные способы похудения — правильное питание и спорт. По словам телеведущей, она знает, как это — ощущать хейт из-за внешности и лишних килограммов. Она заявила, что не стоит прибегать к экстремальным видам похудения из-за осуждений и насмешек.

Ксения Бородина стала известна после проекта «Дом-2», где была ведущей с 2004 года. В декабре 2023-го она сообщила, что покинула шоу. Телеведущая уточнила, что решение покинуть проект далось ей нелегко. Однако она уверена, что «время пришло» и ей необходимо «идти дальше».

Ранее Бородина купила носки за 40 тыс. рублей.