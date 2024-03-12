Продюсер заставлял Шэрон Стоун переспать с актером ради успеха фильма «Щепка»

Актриса Шэрон Стоун рассказала, какой продюсер заставлял ее переспать с актером ради успеха фильма. Ее цитирует Page Six.

По словам Стоун, продюсер Роберт Эванс требовал от нее вступить в интимную связь с актером Уильямом Болдуином во время съемок фильма «Щепка» (1993).

«Бегал по офису в солнечных очках и заявлял, что спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я это сделаю, он будет лучше играть, а нам нужно заставить его лучше играть, потому что это большая проблема фильма», — вспоминает 66-летняя звезда «Основного инстинкта».

Продюсер был уверен, что между актерами появится «химия», которая спасет картину. Однако Стоун не была согласна на такое. Она сожалела, что авторы картины не послушали ее и не позвали на главную мужскую роль актера с настоящим талантом — Майкла Дугласа.

«С Майклом Дугласом не надо было бы спать. Он бы приходил на площадку, делал что нужно, произносил свои строчки, репетировал. А тут мне вдруг, оказывается, нужно с кем-то спать», — рассуждает актриса.

О ситуации Стоун уже рассказывала в своих мемуарах 2021 года, однако тогда не называла ни фильма, ни имен действующих лиц конфликта.

«Щепка» заработала в прокате $280 миллионов — гораздо меньше, чем планировали продюсеры. Эванса не стало в 2019 году.

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