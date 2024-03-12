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Певица Лили Аллен рассказала, что дети разрушили ее карьеру

Певица Лили Аллен заявила, что рождение детей разрушило ее карьеру

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Global Look Press

Певица Лили Аллен заявил, что дети разрушили ее карьеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Аллен уверила, что любит своих детей. Артистка призналась, что поставила в приоритет семью вместо карьеры.

«Они дополняют меня, но с точки зрения карьеры поп-звезды они полностью все испортили», — поделилась певица.

Аллен призналась, что ее раздражают заявления о том, что можно совмещать материнство и профессиональную деятельность. Артистка считает практически невозможным успешное балансирование между карьерой и воспитанием ребенка.

Аллен живет в США вместе с мужем актером Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен призналась, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Певица заявила, что ей пришлось полностью отказаться от соцсетей из-за своего диагноза, отметив при этом, что не была удивлена заключению врача. Она объяснила, что в ее семье есть люди с таким же синдромом.

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