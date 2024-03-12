В Кремле не отменяли концерт Орбакайте

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг информацию о том, что площадка отменила концерт певицы Кристины Орбакайте после жалоб активистов. Его слова передает ТАСС.

По словам Ярошевского, артистка не выступила на сцене Кремля «по своим причинам». Других деталей представитель площадки раскрывать не стал.

До этого появилась неофициальная информация, что в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте. По данным издания mk.ru, певица должна была исполнить композицию «Просто любить тебя» на мероприятии, запланированном на 8 марта. Источник издания заявил, что имя артистки числилось в программе «до последнего».

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что концерт Орбакайте в Кремле отменили после его доноса. Он сравнил Орбакайте с «цыганкой», которая гастролирует по России и «набивает карманы» деньгами местных жителей. Он напомнил, что артистка еще ни разу не появлялась в зоне СВО. По мнению активиста, Орбакайте следует отправиться в США и выступать там за $200, так как больше ей никто не заплатит.

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