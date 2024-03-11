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Богомолов назвал причины ставить советские пьесы

Режиссер Богомолов сравнил советские пьесы с древнегреческими

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Кино- и театральный режиссер Константин Богомолов объяснил, почему часто в своей работе обращается к советской драматургии. Его цитирует РИА Новости.

Он назвал советские пьесы «огромным материком», который до сих пор не освоен театром. Советская драматургия, отметил он, взаимодействует с ушедшими бытовыми реалиями, однако при этом передает вневременные.

«Мы же работаем с Расином и Корнелем, с древнегреческими текстами — с теми, которые созданы в определенных исторических, эстетических условиях. И они настолько прекрасны, что им не мешает то, что речь идет не о пистолетах, а о шпагах, к примеру», — сказал он.

Этот подход можно использовать и при работе с советскими пьесами, считает режиссер, поскольку в них идет речь о любви, становлении человека, ответственности.

Он также обратил внимание на то, что практически не работает с современной драматургией из-за претензий к ее качеству, а также не любит театр, который сосредотачивается на социальных проблемах.

«А театр — это все-таки искусство. Он может и должен взаимодействовать с реальностью. Но гораздо более сложным образом, чем это делает современная российская драматургия», — заключил он.

В 2023 году Богомолов признавался, что «медленно приучал» зрителей к своим работам. Режиссер вспомнил, как в начале работы его театра люди массово уходили из зала на премьерах.

Богомолов отметил, что негативная реакция публики привлекала интерес к его работам.

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