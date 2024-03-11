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Валерия предостерегла об опасностях сайтов знакомств

Певица Валерия предупредила женщин об аферистах на сайтах знакомств

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Нина Зотина/РИА Новости

Певица Валерия предупредила женщин об опасностях поиска партнера через сайты знакомств. Об этом она побеседовала с «Пятым каналом».

Сама Валерия не нуждается в подобных сайтах, поскольку уже 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Она удивилась тому, что люди действительно встречаются с помощью таких сервисов.

«Ну, слава Богу, значит есть шанс встретить свою любовь, значит сайты нужны. Мне кажется, там аферистов много, это логично, опасно», — сказала она.

Накануне стало известно, что с 12 по 14 февраля 2024 года мошенники из пяти группировок украли у россиян 2,3 млн рублей по схеме Fake Date (фейковое свидание), что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суть схемы в том, что мошенники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях или на сервисах знакомств, и перед «встречей» скидывают фейковый сайт, где просят оплатить «билеты» на стендап (от 2090 до 5490 рублей), в кино (от 2490 до 9900 рублей) или театр. Иногда скидывают ссылку не на сайт, а на приложение со спрятанным в нем шпионским программным обеспечением, которое перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды.

Ранее актер Джон Сина вышел голышом на сцену «Оскара».

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