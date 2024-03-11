Джон Сина вышел голышом на сцену «Оскара»

Актер Джон Сина вышел голышом на сцену во время 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Guardian.

Сина появился на сцене без штанов и прикрываясь конвертом с именем победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов» — награда в данной номинации досталась фильму «Бедные-несчастные».

Перед этим ведущий Джимми Киммел отметил, что 50 лет назад церемонию вручения «Оскара» прервал ворвавшийся на сцену обнаженный человек.

«Можете ли вы представить голого человека, бегущего по сцене сегодня?» — три раза спросил он, прежде чем обнаженный Сина выглянул из-за кулис.

Перед тем, как уйти назад за кулисы, Сина прикрылся похожей на кулису тогой.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» прошла 10 марта 2024 года. Подробнее — в трансляции «Газеты.ru».

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать вручение Украине первой премии «Оскар».