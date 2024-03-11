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«Удлинил кое-что»: Shaman удивил фанатов новым образом

Певец Shaman выступил на концерте в честь 8 Марта в парике

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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) дал три концерта подряд в честь Международного женского дня 8 марта. О том, как он удивил фанатов новым образом, пишет kp.ru.

Дронов появился на сцене с длинными светлыми распущенными волосами.

«Пришлось за несколько дней до концерта совершить невозможное и удлинить себе кое-что. Мужчины меня поймут!» — сказал он, добавив, что перемена ненадолго.

Позже Shaman признался, что длинные волосы не наращивал — это был парик.

Накануне Shaman выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5. На выступлении впервые со сцены прозвучала его новая песня «Мама».

«Сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительной колонии №5 специальное праздничное выступление», — написал Shaman.

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