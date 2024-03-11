Украинский фильм получил «Оскар» как лучший документальный фильм

Документальный фильм под названием «20 дней в Мариуполе», созданный украинским режиссером Мстиславом Черновым, был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Торжественная церемония вручения награды проходит 10 марта в театре «Долби» в Голливуде.

Этот фильм представляет собой хронику событий, происходивших в Мариуполе с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Команда журналистов из Associated Press, включая режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетку и продюсера Василису Степаненко, в течение 20 дней документировала жизнь города.

Также уже известно, что полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил статуэтку «Оскар» как лучший анимационный фильм. Американский актер Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер».

96-я церемония вручения премии «Оскар» проходила в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre, а ведущим снова был комик и телеведущий Джимми Киммел.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее звезда «Оппенгеймера» случайно показала грудь на кинопремьере.