Ида Галич рассказала, какие мужчины ее привлекают

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее привлекают мужчины со спокойным нравом.

Галич также ценит в потенциальных партнерах ум и умение работать со своими чувствами. По словам телеведущей, эти качества присутствуют в ее возлюбленном.

Поклонница поинтересовалась у Галич, чем ее привлек новый партнер. Блогерша призналась, что изначально не рассматривала его для романтических отношений.

«Даже наоборот, сказала на вечеринке Карине: «Я бы на твоем месте присмотрелась». Ну а потом сама и присмотрелась», — поделилась телеведущая.

В 2018 году Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся. Телеведущая сохранила дружеские отношения с бывшим мужем. Она заявляла, что не препятствует общению сына и его отца.

В декабре 2023 года Галич призналась, что завела новый роман. Она не стала раскрывать личность возлюбленного. Однако сообщила, что ее партнер — 33-летний предприниматель. Блогерша охарактеризовала его внешность как «симпатичный брюнет».

Ранее Ида Галич рассказала о страстном романе с иностранцем.