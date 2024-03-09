Алсу объяснила, почему скрывает семилетнего сына

Певица Алсу призналась в беседе с Hello!, что не показывает свое семилетнего сына Рафаэля, чтобы не делать из него инфоповод.

Алсу объяснила, что старается не выставлять свою личную жизнь на обозрение публики. К примеру, она долго скрывала своих дочерей.

«Хотя прекрасно понимаю, что личная жизнь всегда интереснее для обсуждения, чем творчество. Но в этом вопросе стараюсь прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих», — отметила артистка.

Алсу не исключила, что в будущем покажет своего сына. Она рассказала, что мальчик уже сам просит взять его на концерты матери. Певица считает, что выбор о своей публичности должен сделать сам ребенок.

Алсу рассказала, что ее сын оказался очень способным в музыку. Она заявила, что у мальчика абсолютный слух. Однако сейчас Рафаэль пока не поет.

Алсу замужем за Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

Ранее Алсу рассказала об отношениях с мужем на фоне слухов о разводе.