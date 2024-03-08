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Стас Михайлов спел в метро в честь 8 Марта

Стас Михайлов выступил в московском метро на станции «Курская» в честь 8 марта

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

Эстрадный певец Стас Михайлов выступил в московском метро в честь Международного женского дня 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости

На станции «Курская» Михайлов спел одни из своих самых популярных хитов — «Все для тебя» и «Только ты».

Его сопровождали музыкальный коллектив и несколько бэк-вокалистов, для выступления на станции метро развернули концертное звуковое оборудование.

До этого Стас Михайлов рассказывал, как выступал в колонии строгого режима ради мужа поклонницы.

Накануне российский продюсер Иосиф Пригожин не понимает действий Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин заявил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток. По словам продюсера, он до сих пор не понимает, почему Пугачева уехала из России.

Ранее экс-солист «Аукцыона» объяснил, почему Нагиев больше не ведет «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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