Шоумен Гарик Харламов назвал свой лимит на количество браков. Об этом он рассказал юмористу Азамату Мусагалиеву на шоу «Кстати».

«Сам не понимаю, сколько надо. Третья последняя уже, думаю, будет, все», — сказал он.

С первой женой, бывшим менеджером одного из ночных клубов Москвы Юлией Харламовой, шоумен разошелся в 2013 году.

С 2013 по 2020 год супругой Харламова была актриса Кристина Асмус. В браке родилась дочь Анастасия, которой в 2024 году исполнилось 10 лет.

28 февраля Асмус публично поздравила бывшего мужа с днем рождения. В социальных сетях она поделилась архивной фотографией с Гариком Харламовым, на снимке актриса и комик были запечатлены в машине. В подписи к фото она назвала артиста «семьей», намекнув, что сохранила хорошие отношения с ним.

Накануне Гарик Харламов признался, что любит спорить с Мусагалиевым. Харламов назвал Мусагалиева «строгим учителем».

Ранее в Мариинском театре объявили новую приму-балерину.