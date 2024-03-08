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Гарик Харламов назвал свой лимит на количество браков

Шоумен Харламов заявил, что третья жена будет последней

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ТНТ

Шоумен Гарик Харламов назвал свой лимит на количество браков. Об этом он рассказал юмористу Азамату Мусагалиеву на шоу «Кстати».

«Сам не понимаю, сколько надо. Третья последняя уже, думаю, будет, все», — сказал он.

С первой женой, бывшим менеджером одного из ночных клубов Москвы Юлией Харламовой, шоумен разошелся в 2013 году.

С 2013 по 2020 год супругой Харламова была актриса Кристина Асмус. В браке родилась дочь Анастасия, которой в 2024 году исполнилось 10 лет.

28 февраля Асмус публично поздравила бывшего мужа с днем рождения. В социальных сетях она поделилась архивной фотографией с Гариком Харламовым, на снимке актриса и комик были запечатлены в машине. В подписи к фото она назвала артиста «семьей», намекнув, что сохранила хорошие отношения с ним.

Накануне Гарик Харламов признался, что любит спорить с Мусагалиевым. Харламов назвал Мусагалиева «строгим учителем».

Ранее в Мариинском театре объявили новую приму-балерину.

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