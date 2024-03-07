Shaman поцеловался с Орнеллой Мути

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) трижды поцеловался с актрисой Орнеллой Мути на прощание. Видео со звездами опубликовано на сайте aif.ru.

Издание отметило, что изначально инициативу проявила сама Мути: она дважды поцеловала исполнителя, — но музыкант добавил третий поцелуй, тем самым, научив, итальянскую актрису русской традиции.

Во время встречи с Мути Дронов пригласил артистку на свои концерты, которые запланированы в честь 8 Марта в «Крокус Сити Холле». Она, в свою очередь, заявила о желании сняться в одном из музыкальных роликов Shaman.

В 2022 году Мути заявила о желании получить гражданство России, потому что это является «частью ее культуры, связанной с мамой». Она отметила, что чувствует любовь россиян, которая дает ей множество положительных эмоций.

В ноябре прошлого года Орнелла Мути призналась, что ездит в Россию ради любви и работы.

При этом актриса посетовала, что изучение русского языка продвигается не самым лучшим образом из-за высокой занятости. Мути назвала этот язык достаточно сложным и предположила, что ей придется заниматься с преподавателем, когда появится больше времени.

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