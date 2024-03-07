Продюсер считает, что Пугачева подставила Орбакайте

Продюсер Сергей Дворцов предрек в беседе с «Абзацем» завершение карьеры певицы Кристины Орбакайте из-за недавнего высказывания матери артистки, исполнительницы Аллы Пугачевой.

«Ее концерт в Москве был, скорее всего, последним. Алла Пугачева сегодня, когда сказала, что «нормальные люди» не приезжают в Россию, подставила свою дочь», — заявил эксперт.

Дворцов считает, что тем самым Пугачева заявила, что Орбакайте приехала в Россию только ради денег и намеревается «сразу свалить» из страны после того, как проведет запланированные концерты. Продюсер назвал Орбакайте такой же «алчной, как и ее мать».

«В будущем она перестанет выступать и займется в США своей семьей. Либо начнет отрабатывать корпоративы в Америке. А через 15 лет о ней явно никто не вспомнит», — подытожил Дворцов.

5 марта стало известно, что Кристина Орбакайте выступит в Кремле на концерте «Будьте счастливы всегда!».

Накануне Орбакайте заявила, что живет в России и никуда не уезжала. Она также опровергла информацию об отмене всех концертов и заявила, что у нее «всегда все состоится».

29 февраля сообщалось, что певица готова выступить госпиталях, в которых лечатся участники СВО. По данным источника издания «Абзац», представитель Орбакайте уже вел переговоры с российскими силовыми структурами — певица хотела передать военным билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге.

Ранее Пугачеву потребовали признать иноагентом.