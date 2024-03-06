Валерия рассказала, сколько хочет внуков: «Хоть десяток»

Певица Валерия призналась, что живет рядом со своим сыном Арсением, поэтому у нее есть возможность часто навещать свою внучку Селин. Слова артистки передает «Пятый канал».

«Да вообще, чем больше всяких разных детей, тем лучше. Внуков, внучек, пусть еще хоть десяток рожают», — добавила исполнительница.

По словам Валерии, она готова нянчиться с внуками, так как живет в 15 минутах от дома семьи сына.

С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, совместных детей у них нет. В предыдущих браках у обоих родились четверо детей. У Пригожина есть дочь Даная от первого брака, а также внук Даниэль. Валерия во втором браке родила дочь Анну и двух сыновей — Артемия и Арсения.

Арсений Шульгин женат на модели Лиане Волковой. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась дочь. Пара решила необычно назвать девочку, поэтому они обыграли свои имена.

«Сеня + Лиана = Селин», — объясняла невестка Валерии в соцсетях.

Шульгина говорила подписчикам, что долго не могла вернуться в форму после родов и избавиться от лишних килограммов. Она составляла план тренировок, переходила на правильное питание, но не хватало силы воли, чтобы строго все соблюдать, о чем бизнесвумен признавалась в личном блоге.

Ранее певица Ольга Бузова получила предложение руки и сердца от блогера.