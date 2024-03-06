Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерия рассказала, сколько хочет внуков: «Хоть десяток»

Певица Валерия призналась, что хочет много внуков

close
100%
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия призналась, что живет рядом со своим сыном Арсением, поэтому у нее есть возможность часто навещать свою внучку Селин. Слова артистки передает «Пятый канал».

«Да вообще, чем больше всяких разных детей, тем лучше. Внуков, внучек, пусть еще хоть десяток рожают», — добавила исполнительница.

По словам Валерии, она готова нянчиться с внуками, так как живет в 15 минутах от дома семьи сына.

С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, совместных детей у них нет. В предыдущих браках у обоих родились четверо детей. У Пригожина есть дочь Даная от первого брака, а также внук Даниэль. Валерия во втором браке родила дочь Анну и двух сыновей — Артемия и Арсения.

Арсений Шульгин женат на модели Лиане Волковой. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась дочь. Пара решила необычно назвать девочку, поэтому они обыграли свои имена.

«Сеня + Лиана = Селин», — объясняла невестка Валерии в соцсетях.

Шульгина говорила подписчикам, что долго не могла вернуться в форму после родов и избавиться от лишних килограммов. Она составляла план тренировок, переходила на правильное питание, но не хватало силы воли, чтобы строго все соблюдать, о чем бизнесвумен признавалась в личном блоге.

Ранее певица Ольга Бузова получила предложение руки и сердца от блогера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами