Ольге Бузовой сделали предложение

Блогер Меружан Мовсисян сделал предложение руки и сердца певице Ольге Бузовой на шоу «Это нормально?». Об этом сообщает «СтарХит».

«Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день!» — произнес мужчина, встав на одно колено.

Бузова засмущалась и попросила Мовсисяна подойти к ней, однако неизвестно, что артистка ответила мужчине.

В декабре Бузова рассказывала, что планирует найти любовь в 2024 году. Она призналась, что хочет семью и мечтает о том, чтобы в ее жизни настал такой период.

До этого артистка описала своего будущего мужа: она визуализировала умного, высокого и красивого мужчину. Ее воображаемый избранник — меценат, бизнесмен, который «выходит в общество и собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети».

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Она также была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

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