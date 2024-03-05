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Стас Михайлов рассказал, как дал Шнурову по морде за Фриске

Певец Стас Михайлов объяснил, что избил Шнурова из-за песни «Любит наш народ»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский певец Стас Михайлов рассказал, как в 2014 году избил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом он поговорил на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

По словам Михайлова, Шнуров сперва придумал нелестную рифму к слову «Стас», а после раскритиковал творчество Михайлова и певицы Жанны Фриске в песне «Любит наш народ».

«Закончилось тем, что я ему дал по морде», — сказал он.

Михайлов отметил, что на тот момент Жанна Фриске уже боролась с онкологическим заболеванием.

«И он спел песню «Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски». Ну бредовое что-то. Я ему сказал: «Ты так не делай, потому что закончится плохо», — вспоминает певец.

Однако, отметил он, на этом Шнуров не остановился, и случилась драка.

Также Михайлов ответил на обвинения, что бросил беременную двоюродную сестру певицы Валерии.

«Никто ее не бросал, а судьба у человека может быть разной. Когда люди понимают, что не могут жить вместе, то они разумно расходятся», — сказал он.

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