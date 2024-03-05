Звезда «Улиц разбитых фонарей» порвал сценарий о нищей России

Актер Сергей Селин, сыгравший Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», отказался читать сценарий об обреченной России и порвал его. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на распространившийся по сети ролик, записанный на бэкстейдже с Селиным.

Когда Селин дошел до текста, в котором говорилось о нищих россиянах и пустеющих городах, он прервал работу.

«Моя работа — это не врать людям, а говорить им как можно больше максимальной правды», — сказал он.

Человек за кадром заявил, что Селин должен использовать свои актерские способности, чтобы рассказать зрителям, что «Россия оказалась в беде».

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна», — заявил в ответ артист.

На предложения режиссера продолжить работу Селин порвал сценарий и удалился.

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