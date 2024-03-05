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Орбакайте выступит в Кремле

Певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!». Об этом сообщает ТАСС.

Собеседница агентства заверила, что артистка выступит на мероприятии, которое пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце. Однако, отмечает издание, в афише концерта не заявлено имя исполнительницы.

Накануне Орбакайте заявила, что живет в России и никуда не уезжала. Она также опровергла информацию об отмене всех концертов и заявила, что у нее «всегда все состоится». 29 февраля сообщалось, что певица готова выступить госпиталях, в которых лечатся участники СВО. По данным источника издания «Абзац», представитель Орбакайте уже вел переговоры с российскими силовыми структурами — певица хотела передать военным билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге.

СМИ сообщали, что Орбакайте якобы уехала и с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке, в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Квартиру площадью 285 квадратных метров, принадлежащую семье, эксперты оценивают в $2,5 млн (около 200 млн рублей).

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