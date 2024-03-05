Ида Галич обвинила Боню в плагиате

Блогерша и телеведущая Ида Галич обвинила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Викторию Боню в плагиате.

Галич возмутилась ролику Бони, опубликованном 4 марта. В нем телеведущая и блогерша Надин Серовски обсуждают мужчину, с которым одна из них познакомилась в соцсети. Галич заявила, что публиковала аналогичное видео в ноябре 2023 года.

«Боня и Серовски пересняли наш <…> ролик. Не указали авторство и выложили будто свой. Девочки, если не хватает фантазии, можем помочь. Воровать плохо», — заявила блогерша.

В беседе с Super Боня призналась, что действительно сплагиатила идею у Галич. Телеведущая назвала заимствование своим комплиментом к чувству юмора коллеги. По словам Бони, она изначально не подумала о том, что стоит указать авторство.

«Я считаю, что это было очень интересно, даже гениально. То, что мы не указали автора… Да, действительно, наверно, стоило бы указать. Я учту на будущее. Саму Иду Галич я не знаю. Если, конечно, ей было неприятно, что мы не указали [авторство], то я хочу извиниться», — отметила телеведущая.

Ранее Виктория Боня назвала причину расставания с женихом.