Состоится суд об освобождении Ефремова по УДО

Руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, заседание в колонии прошло накануне. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области. Mash предполагает, что бумаги из колонии поступят в канцелярию суда на днях, а затем есть порядка 20 дней, чтобы назначить заседание.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

В ноябре 2023 года актер Иван Охлобыстин признался, что у Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО. Актер назвал коллегу «больным насквозь». Он заявил, что актера стоит выпустить из заключения, так как он уже «все осознал». По словам звезды «Интернов», несмотря на хорошее отношение в колонии, Ефремову тяжело из-за состояния здоровья. Он отметил, что у артиста «вот-вот окончательно выпадут зубы».

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