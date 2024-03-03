Светлана Бондарчук назвала самого необычного и знаменитого гостя своей квартиры

Блогер и телеведущая Светлана Бондарчук в интервью YouTube-каналу «Москвичка» назвала самого необычного и самого знаменитого гостя своей квартиры.

«Какая-то была вечеринка, по-моему, мы играли в покер. Кто-то привел фокусника, иллюзиониста, молодого парня, который оказался абсолютным волшебником. Он творил такие чудеса. Он делал какие-то фантастические вещи, ну просто за гранью. Вот странный человек, я его запомнила», — рассказала Бондарчук.

Самым же знаменитым, по мнению Бондарчук, стал британский дизайнер Стивен Вебстер. По словам Бондарчук, она дружит с супругой Вебстера, они познакомились в ресторане и продолжили общение в квартире бывшей жены Федора Бондарчука. По словам блогера, встреча произошла довольно давно, но она поддерживает связь с дизайнером и его женой до сих пор. При этом телеведущая отметила, что не стала называть российских звезд, так как они все были у нее дома.

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