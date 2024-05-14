Конгресс потребовал от Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Палата представителей конгресса США предложила министру обороны США Ллойду Остину отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета страны.

«Министру обороны <…> нужно предоставить доклад <…> не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», — указали в документе.

Как отмечается, профильный комитет выразил обеспокоенность недавними сообщениями о том, что Россия якобы разрабатывает «размещаемое в космосе средство». Оно предназначается для атаки спутников на орбите с использованием ядерного оружия».

10 мая стал известен состав нового пакета помощи Украине. Планируется, что он будет включать передачу оружия, уже имеющегося на складах США, среди которого новые ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые системы Javelin.

Ранее стало известно о расколе НАТО из-за ударов Украины по России.