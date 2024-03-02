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Харламов рассказал о спорах с Мусагалиевым: «Искренние эмоции»

Комик Харламов заявил, что любит спорить с Мусагалиевым

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ТНТ

Комик Гарик Харламов признался в беседе с aif.ru, что любит спорить с юмористом Азаматом Мусагалиевым.

Харламов назвал Мусагалиева «строгим учителем». Комики вместе работают в шоу «Кстати» и передаче «Звезды».

«С Азаматом мы еще очень любим поспорить на разные темы: «Почему муха сидит, а не стоит?», «Существует ли капустофель — гибрид картофеля и капусты?» В этом всегда есть искренние эмоции», — поделился артист.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

В марте Харламов рассказал, что о сейчас в России много хороших юмористов. Он вспомнил о Денисе Дорохове, которого назвал прекрасным, а также об Иване Абрамове, отметив его замечательные данные как пародиста и музыканта.

Ранее Лариса Гузеева отказалась сниматься в экстремальных шоу.

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