На Noize MC* составили еще один протокол по статье об иноагентах

На рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев) составили еще один протокол по статье о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Новое дело рассмотрит Таганский суд Москвы. Дата заседания пока неизвестна.

До этого другие дела против рэпера рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации.

В начале февраля стало известно, что Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, который получил Noize MC за отсутствие маркировки иноагента на публикациях в интернете.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее Никита Джигурда посетил Донбасс и пошутил о Филиппе Киркорове.