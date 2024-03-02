«Я русский»: Александр Малинин заявил, что готов защищать Родину

Певец Александр Малинин ответил депутатам Саратовской областной думы, которые хотели запретить ему зарабатывать деньги в России, ссылаясь на то, что певец имеет жилье в Германии и не высказывается о спецоперации России на Украине. 65-летнего народного артиста России цитирует kp.ru.

«Последнее время в сети появилось очень много ложной дискредитирующей меня информации. Я русский», — заявил он, отметив, что родился в России, постоянно проживает в Москве, является гражданином РФ, имеет государственные награды.

Малинин назвал ложью слухи о том, что постоянно проживает за границей.

«А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов», — заверил артист, добавив, что ни одна общественная организация и ни один региональный депутат не имеет права нарушать закон и запретить гражданину РФ работать в России.

До этого супруга Малинина Эмма уточняла, что артист не будет обращаться в суд и правоохранительные органы из-за высказываний депутатов. По ее словам, они хотели бы сконцентрироваться на позитиве, своем гастрольном туре и любви зрителей.

«Мы бы хотели и дальше транслировать добро в массы. А депутаты, на мой взгляд, должны заниматься своей зоной ответственности, заботиться о благоустройстве своего региона и его жителей, а не воспитывать народных артистов», — заключила она.

Накануне Александр Малинин публично поздравил супругу с годовщиной и поделился в соцсетях архивным свадебным фото.

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