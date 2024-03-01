Жидковский рассказал о преследовавшей его 6 лет «психопатке»

Блогер Алексей Жидковский рассказал в беседе с NEWS.ru, что его перестала преследовать фанатка.

Жидковский назвал преследовавшую его поклонницу «психопаткой». Он отметил, что женщина следила за ним около шести лет.

«Психопатка исчезла из моей жизни. Видимо, то ли ее положили в дурку, то ли что», — рассказал блогер.

Жидковский отметил, что сейчас находится в отношениях. По словам блогера, «пассия» у него имеется всегда.

В июне 2023 года девушка, которая отправляла проклятья Жидковскому, вместе с матерью написала на блогера заявление в полицию. Она обвинила в клевете самого Жидковского и его пиар-директора. Женщина требовала удалить все интервью, где Алексей рассказывал о ее сталкинге и сообщал, что этим занимается преподавательница из Петербурга.

По мнению заявительницы, Жидковский рассказывает в публичном пространстве о ее преследованиях, которые она отрицает и вместе с пиар-директором рекламирует себя на истории со сталкингом.

Кроме того, по словам женщины, фанаты Жидковского организовали травлю подписчицы из-за ее сообщений с угрозами, а работающие с ним организаторы внесли ее в черные списки на все мероприятия, в которых участвует блогер.

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