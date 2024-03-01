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Валерия о подарках от Пригожина: «В рабочем порядке»

Певица Валерия заявила, что дарит Пригожину подарки без повода

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Валерия призналась в беседе с Voice, что дарит супругу, продюсеру Иосифу Пригожину, подарки без повода.

Валерия объяснила, что она и супруг любят делать друг другу сюрпризы вне праздников.

«У нас все это в рабочем порядке происходит. Мы никогда не привязываемся с сюрпризами к каким-то календарным поводам. Это давно принято в нашей семье — и с моей стороны, и со стороны Иосифа», — поделилась артистка.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В октябре 2023 года Валерия рассказала, что не простит измену мужу. Артистка заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет. Она уточнила, что Пригожин даже не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности и любви.

Сам Пригожин назвал любовь главным успехом их крепкого брака. Также он заявил о необходимости видеть свои ошибки и вовремя их признавать.

Ранее Пригожин вспомнил об обиде Валерии из-за маски Ананаса.

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