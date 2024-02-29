Уехавший из России внук Пугачевой выступит в США за $40

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, анонсировал в своих социальных сетях концерт «Ночь хитов нулевый», запланированный на 8 марта.

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, где с 2022 года проживает внук Примадонны. Билеты на выступление варьируются от $40 (почти 3,7 тыс. руб. по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») до $50 (4,6 тыс. руб. по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). За меньшую сумму билеты могут приобрети слушатели, которые готовы посмотреть выступление артиста онлайн, а за большую — в клубе. Для девушек билеты бесплатны.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

В конце декабря 2023 года Пресняков рассказал, что написал саундтрек к фильму «Триггер». По словам исполнителя, за всю музыку в картине — «и ту, что со словами, и ту, что без».

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