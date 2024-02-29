Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Уехавший из России внук Пугачевой выступит в США за $40

Музыкант Никита Пресняков продает билеты на свой концерт в США за $40

close
100%
Global Look Press

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, анонсировал в своих социальных сетях концерт «Ночь хитов нулевый», запланированный на 8 марта.

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, где с 2022 года проживает внук Примадонны. Билеты на выступление варьируются от $40 (почти 3,7 тыс. руб. по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») до $50 (4,6 тыс. руб. по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). За меньшую сумму билеты могут приобрети слушатели, которые готовы посмотреть выступление артиста онлайн, а за большую — в клубе. Для девушек билеты бесплатны.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

В конце декабря 2023 года Пресняков рассказал, что написал саундтрек к фильму «Триггер». По словам исполнителя, за всю музыку в картине — «и ту, что со словами, и ту, что без».

Ранее сообщалось, что Орбакайте хочет выступить перед бойцами СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами