Отец Леонида Агутина рассказал, как помогал сыну заработать популярность

Композитор Николай Агутин в беседе с NEWS.ru признался, что помогал своему сыну Леониду в начале карьеры.

«Я готовил большие программы на стадионах и во дворцах спорта и брал его на разогрев к кому-то из известных артистов. В ту пору были популярны Дима Маликов, Юрий Антонов, Владимир Муромов», — вспомнил Агутин.

По словам композитора, когда Леонид Агутин вернулся из армии, они вместе с отцом отобрали лучшие песни, с которыми молодой артист мог гастролировать. Композитор считает, что первичную популярность его сыну принес хит «Босоногий мальчик», который тот впервые спел на фестивале в Ялте.

Накануне продюсер Сергей Лавров предположил, что певцу и композитору Леониду Агутину и его супруге, певице Анжелике Варум, не угрожает «отмена» в России. Лавров напомнил, что Агутин хороший музыкант, входит в топ самых востребованных артистов, его любит публика, а его «артистичность перевешивает политичность», при этом «он ничего такого и не говорит».

Ранее Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове.