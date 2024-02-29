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Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове

Певцы Shaman и Басков снялись в фильме о солисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове

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Певцы Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме РЕН-ТВ «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир», об этом пишет intermedia.

Фильм расскажет о становлении одного из самых популярных российских поп-певцов советского и постсоветского пространства. В рамках документального фильма зрителям впервые покажут детей Юрия Шатунова, которых тот прятал от внимания общественности.

Также в ленту войдет эксклюзивное интервью основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова, которого не стало в том же году, что и Шатунова. Об артисте также расскажут и его коллеги по сцене: Shaman, Николай Басков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Алсу, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и другие звезды.

Недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обратился в прокуратуру города Москвы, потребовав привлечь вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности.

Ранее завершились съемки сериала «Чистые» с Кологривым и Бондарчуком.

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