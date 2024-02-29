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«Чебурашка» может получить третью часть

«Новости кинопроизводства»: «Чебурашку» продлили на третий фильм

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Телеканал «Россия 1»

Фильм «Чебурашка» может получить третью часть. Об это сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

По данным Telegram-канала, «Чебурашку» продлили на третий фильм. Команда и режиссер остаются теми же. Премьеру картины хотят поставить на 2027 год.

В декабре 2023 года стало известно, что вторую часть «Чебурашки» выпустят 31 декабря 2025 года. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

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