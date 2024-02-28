Стало известно, сколько потеряет Юрий Дудь* после запрета на рекламу иноагентов

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) потеряет до 70% своих доходов с рекламы после вступления в силу закона о запрете рекламы для иноагентов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает СМИ, на одном только YouTube блогер может потерять 100 миллионов рублей дохода. По данным портала, среди российских клиентов Дудя числится сервис поиска специалистов, цветочная фирма, онлайн-университет и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа. Проблемы у журналиста могут возникнуть и с сервисом подбора авиабилетов, так как, несмотря на головной офис в Гонгконге, у компании имеются юрлица в России, к тому же бренд нацелен в основном на русскоязычную аудиторию.

28 февраля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них. Отмечается, что закон полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Ранее Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой».