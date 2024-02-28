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Жуков приоткрыл завесу тайны группы «Руки вверх!»: «Нас крышевали»

Певец Сергей Жуков рассказал, что группу «Руки вверх!» крышевали бандиты в 90-е

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Павел Бедняков/РИА Новости

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что его музыкальный коллектив крышевали бандиты взамен на долю от выручки в 90-е годы. Его слова передает «Пятый канал».

«Мы тоже работали под «крышей», нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», — заявил исполнитель.

Жуков уточнил, что группа начала свою карьеру в конце 90-х годов. Он назвал это время «странным и страшным», отметив, что обстановка сказалась на творчестве коллектива.

16 февраля Жуков рассказывал, что находился в заложниках у террористов. По словам исполнителя, инцидент произошел в 90-е в Тбилиси. Артист не стал делиться подробностями происшествия. Он признался, что когда-нибудь снимет фильм об этом.

В феврале Telegram-канал Shot сообщил, что Сергей Жуков выиграл суд у бара «Руки вверх!» в Иркутске. Еще в 2022 году Жуков возмутился, что заведение использует название его группы. Представители артиста сфотографировали все вывески и надписи, на которых фигурируют «Руки Вверх!», и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что звезду «Дома-2» избили в Москве.

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