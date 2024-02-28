Бородина купила носки за 40 тыс. рублей: «Ржут надо мной»

Телеведущая Ксения Бородина приобрела носки от французского Дома моды Chanel за 40 тысяч рублей. Об этом сообщила ее подруга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) теледивы.

Приятельница Бородиной призналась, что не понимает, почему такой большой ценник на такой элемент гардероба. Она предложила приделать к носкам подошву, чтобы «хоть как-то реанимировать ситуацию». Мать телеведущей Инна назвала расценки «кошмаром», пошутив, что такой аксессуар положила бы под рамку.

«Они ржут надо мной уже 20 минут. Я же не виновата, что в Chanel такие цены», — отметила Бородина.

Ксения Бородина стала известна после проекта «Дом-2», где была ведущей с 2004 года. В декабре 2023-го она сообщила, что покинула шоу. Телеведущая уточнила, что решение покинуть проект далось ей нелегко. Однако она уверена, что «время пришло» и ей необходимо «идти дальше». Звезда уточнила, что до сих пор любит шоу и считает его своим вторым домом.

В октябре того же года Бородина заменила Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) на реалити-шоу «Последний герой». Шоураннеры выбрали телеведущую из-за ее коммуникационных талантов, а также большого опыта на реалити-шоу и знаний в области психологии.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему про нее часто пишут небылицы.