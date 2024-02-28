Появились подробности иска Крида против РКН

Адвокат Владислав Подшибякин рассказал в беседе с РИА Новости, что Роскомнадзор признал отсутствие доказательств того, что рекламу казино или гиперссылку на запрещенную организацию размещал певец Егор Крид.

«Те ссылки, на которые ссылаются, это всплывающие окна, которые работают независимо от пользователя платформы. То есть это размещает сама платформа Twitch», — заявил Подшибякин.

27 февраля Егор Крид выиграл в суде против ФНС России и Роскомнадзора (РКН). Кунцевский суд Москвы признал незаконной блокировку Twitch-канала музыканта.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в феврале 2023 года обращалась в ФАС и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе и у певца.

В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который сейчас рассматривается по существу. По этому делу назначена экспертиза, на время проведения которой слушания приостановлены.

В иске Крид указал, что счел одно из высказываний Мизулиной на свой счет оскорбительным и не соответствующим действительности.

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