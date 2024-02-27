Виктория Боня рассказала, почему завидует Ольге Бузовой

Блогер и модель Виктория Боня на шоу «Вопрос ребром» призналась, что завидует самооценке певицы Ольги Бузовой.

«Если вы будете думать, как Ольга Бузова, что вы самая лучшая, то у вас все получится, и вы будете номер один. Поэтому выбирайте правильный путь. Я за то, чтобы быть, как Бузова. «Конечно, я завидую Бузовой! Просто восхищаюсь ее трудолюбием», — подчеркнула Боня.

Модель вспомнила, как однажды Бузова подошла к ней и начала напевать на ухо свою новую песню, которую считала прекрасной. Боня отметила, что возможно считала бы себя лучшей, если бы могла относиться к себе как Бузова. Модель считает, что у телеведущей стоит этому поучиться.

Накануне Боня призналась, что получила неприличное предложение от мужчины в Москве. По словам Бони, мужчина готов был заплатить миллион рублей за ночь с ней. Блогерша отметила, что ее собеседник был очень настойчив, но она отказалась. Блогерша не знает, радоваться ли ей от внимания со стороны противоположного пола или грустить от ситуации.

Ранее Macan назвал личным барьером негативное отношение к снимкам в купальниках.